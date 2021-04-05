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Над Петербургом прольётся метеорный поток Лириды. Это первый весенний звездопад

В апреле пройдёт первый весенний звездопад

В этом месяце у землян есть возможность загадать желание на падающую звезду, и не единожды. Метеорный дождь из созвездия Лиры — первый этой весной — прольётся во второй половине апреля.

Как сообщает московский планетарий, метеорный поток Лириды — ежегодное астрономическое событие, когда Земля проходит сквозь шлейф пыли кометы C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли при вхождении в атмосферу Земли сгорают и проявляются на небе яркими вспышками без заметных хвостов.

Метеорный дождь обычно начинается 16 апреля, в этом году его пик приходится на ночь с 21 на 22 апреля — день, в который родился Владимир Ленин. «Ожидается до 18 метеоров в час», — рассказывают в планетарии.

Лириды наблюдают при ясной погоде. Но даже безоблачными ночами помешать может полная Луна — она засвечивает небо и не даёт разглядеть более слабые метеоры. В этом году полнолуние с первым весенним звёздным дождём не совпадает — этой фазы Луна достигнет 27 апреля.

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