Над Петербургом прольётся метеорный поток Лириды. Это первый весенний звездопад

В этом месяце у землян есть возможность загадать желание на падающую звезду, и не единожды. Метеорный дождь из созвездия Лиры — первый этой весной — прольётся во второй половине апреля.



Как сообщает московский планетарий, метеорный поток Лириды — ежегодное астрономическое событие, когда Земля проходит сквозь шлейф пыли кометы C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли при вхождении в атмосферу Земли сгорают и проявляются на небе яркими вспышками без заметных хвостов.

Метеорный дождь обычно начинается 16 апреля, в этом году его пик приходится на ночь с 21 на 22 апреля — день, в который родился Владимир Ленин. «Ожидается до 18 метеоров в час», — рассказывают в планетарии.