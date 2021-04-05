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Гибель ребенка в Донбассе стала уголовным делом в России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели в Донбассе мирного населения

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте после гибели ребенка в Донбассе. Как сообщается 5 апреля на сайте ведомства, украинская армия якобы нарушила перемирие.

2 апреля военнослужащие Украины, по версии СК РФ, «произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском» в самопровозглашенной Донецкой народной республике. В результате взрыва боеприпаса погиб пятилетний ребенок, его 66-летняя бабушка была ранена. 3 апреля, по данным следствия, обстрел со стороны Украины завершился ранением 46-летнего жителя Луганской народной республики.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

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Комментарии (4)

Oleg_I
А по факту применения химического оружия по мирным жителям в Сирии – СК не хочет уголовное дело возбудить?
Елена Смирнова
Фонтанка вымораживает своим "якобы". Можно долго рассуждать на тему правомочно ли заведение такого дела на территории РФ, но если ребенок погиб, то Украина нарушила перемирие действительно, а не якобы. Вариант с самообстрелом не предлагать.
Cashmare
какое отношение следственный комитет россии имеет к гибели кого бы то ни было на территории другого государства? лавры сшы покоя не дают?
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