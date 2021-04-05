Гибель ребенка в Донбассе стала уголовным делом в России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте после гибели ребенка в Донбассе. Как сообщается 5 апреля на сайте ведомства, украинская армия якобы нарушила перемирие.



2 апреля военнослужащие Украины, по версии СК РФ, «произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском» в самопровозглашенной Донецкой народной республике. В результате взрыва боеприпаса погиб пятилетний ребенок, его 66-летняя бабушка была ранена. 3 апреля, по данным следствия, обстрел со стороны Украины завершился ранением 46-летнего жителя Луганской народной республики.

