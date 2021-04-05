В Петербурге за участие в акции протеста оштрафовали журналиста. Удостоверение и редакционное задание не помогли

Мировой суд в Петербурге оштрафовал журналиста «Русской планеты» Анастасию Красильникову за нарушение антивирусного законодательства на акции протеста 23 января. Информацию опубликовал телеграм-канал «Апологии протеста» 5 апреля.



Красильникову признали виновной по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях и оштрафовали на 4000 рублей. В объединенной пресс-службе судов города подтвердили эту информацию.



Адвокат Сергей Локтев сообщил «Фонтанке», что у сотрудницы СМИ на акции протеста при себе были пресс-карта, редакционное задание и удостоверение. Их копии приобщили к материалам дела.

