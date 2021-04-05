В Петербурге за участие в акции протеста оштрафовали журналиста. Удостоверение и редакционное задание не помогли

Мировой суд в Петербурге оштрафовал журналиста «Русской планеты» Анастасию Красильникову за нарушение антивирусного законодательства на акции протеста 23 января. Информацию опубликовал телеграм-канал «Апологии протеста» 5 апреля.
Красильникову признали виновной по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях и оштрафовали на 4000 рублей. В объединенной пресс-службе судов города подтвердили эту информацию.
Адвокат Сергей Локтев сообщил «Фонтанке», что у сотрудницы СМИ на акции протеста при себе были пресс-карта, редакционное задание и удостоверение. Их копии приобщили к материалам дела.
«С вмененным административным правонарушением не согласна, была задержана в связи с журналистской деятельностью», — цитирует канал Красильникову.
Локтев подтвердил, что они обязательно обжалуют решение.
Напомним, по данным независимого профсоюза журналистов, на акции протеста временно была прервана работа минимум 16 представителей СМИ, хотя все при себе имели редзадания и пресс-карты.