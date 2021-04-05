Татьяна Буланова присоединилась к благотворительному проекту «Тёплое искусство», который реализует гончарная студия «Лисий остров». Известная певица попробовала себя в роли гончара.

Напомним, проект «Тёплое искусство» существует третий год. Гостями студии «Лисий остров» становятся известные музыканты, актёры, художники, писатели. Они пробуют свои силы в гончарном искусстве — под руководством опытных мастеров изготавливают керамические изделия, которые впоследствии выставляются на аукционе, а вырученные средства направляются в благотворительные организации.

Сейчас создаётся вторая коллекция керамики. В её создании уже приняли участие актриса Ирина Мазуркевич, музыкант Евгений Фёдоров, лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов, самый известный «митёк» Дмитрий Шагин, солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова, легендарный клоун Вячеслав Полунин вместе с сыном Иваном, вокалист и лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, а также Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Затем в работе проекта из-за пандемии коронавируса был длительный перерыв. Возобновился он в конце января 2021 года.

Первым гостем мастерской после паузы был Дмитрий Озерский — поэт, автор текстов группы «АукцЫон», музыкант. Теперь к проекту присоединилась Татьяна Буланова.

Певица сделала горшочек счастья, который займет свое место среди других работ известных петербуржцев.

О месте и дате аукциона организаторы проекта сообщат позже, но уже известно, что вырученные средства будут направлены в Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд». Он реализует проекты, связанные с миграционными процессами, повышением уровня толерантности в обществе и расширением межнационального диалога, а также с активизацией информационной поддержки пожилых людей, развитием гуманитарного и гражданского просвещения.