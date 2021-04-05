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Татьяна Буланова променяла сцену на гончарный круг — певица приняла участие в благотворительном проекте

Татьяна Буланова присоединилась к благотворительному проекту «Тёплое искусство», который реализует гончарная студия «Лисий остров». Известная певица попробовала себя в роли гончара.

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Напомним, проект «Тёплое искусство» существует третий год. Гостями студии «Лисий остров» становятся известные музыканты, актёры, художники, писатели. Они пробуют свои силы в гончарном искусстве — под руководством опытных мастеров изготавливают керамические изделия, которые впоследствии выставляются на аукционе, а вырученные средства направляются в благотворительные организации.

Сейчас создаётся вторая коллекция керамики. В её создании уже приняли участие актриса Ирина Мазуркевич, музыкант Евгений Фёдоров, лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов, самый известный «митёк» Дмитрий Шагин, солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова, легендарный клоун Вячеслав Полунин вместе с сыном Иваном, вокалист и лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, а также Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Затем в работе проекта из-за пандемии коронавируса был длительный перерыв. Возобновился он в конце января 2021 года.

Первым гостем мастерской после паузы был Дмитрий Озерский — поэт, автор текстов группы «АукцЫон», музыкант. Теперь к проекту присоединилась Татьяна Буланова.

Певица сделала горшочек счастья, который займет свое место среди других работ известных петербуржцев.

О месте и дате аукциона организаторы проекта сообщат позже, но уже известно, что вырученные средства будут направлены в Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд». Он реализует проекты, связанные с миграционными процессами, повышением уровня толерантности в обществе и расширением межнационального диалога, а также с активизацией информационной поддержки пожилых людей, развитием гуманитарного и гражданского просвещения.

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Комментарии (1)

hal9000
Слава богу хоть она петь перестала..ато бабы как начнут слушать все это заунылое..все это тоскливое фатльное..утопичное..кто то кого то бросил..опять там все плачут..потом это все переносится в реальную жизнь и этот круг грусти и печали вечен..это ужас зачем ее вообще на сцену выпускали..кошмар какой то а не творчество..иногда смотришь здоровые бабы..(в плане здоровья а не объемов)..а сидят ноют стопку хлопнут и давай буланову гонять как и мужики тоже стопку хлопнут и давай блатняк гонять..как будто сидели реально и что там реально страдальческое..ужс какой то..
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