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Генконсульство в Дубае уточняет информацию о задержании россиянок, позировавших обнажёнными на балконе отеля

Российское генконсульство направило запрос в полицию о задержанных на фотосессии гражданках РФ

Генеральное консульство России в Дубае (ОАЭ) направило официальный запрос в местные правоохранительные органы с просьбой предоставить точные данные о задержанных гражданках РФ. Об этом со ссылкой на российскую дипмиссию 5 апреля сообщает ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация, что полиция ОАЭ прервала съёмку для сайта для взрослых и арестовала моделей. «Арестована группа людей, которые снялись в неприличном видео, опубликованном в Интернете», — сообщила полиция эмирата на побережье Персидского залива.

Съёмки проводились на балконе одного из отелей в престижном районе Дубай Марина.

По словам российских дипломатов, по неофициальным каналам им поступила информация об ориентировочно 40 задержанных, включая восьмерых россиянок, однако эти сведения полицией пока не подтверждены. При задержании у некоторых девушек не было документов.

«Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и рассчитываем уточнить информацию в течение дня», — отметили в генконсульстве РФ.

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Комментарии (5)

260650801
"При задержании у некоторых девушек не было документов"

Сексуальные рабыни султана...
AlexPet
Как говорится - "посади свинью за стол...")))
dedmoroz_5e4d8827384c2
а в тюрьме за бесплатно будут работать
страна - прелесть
всё на продажу!!!!
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