Генконсульство в Дубае уточняет информацию о задержании россиянок, позировавших обнажёнными на балконе отеля

Генеральное консульство России в Дубае (ОАЭ) направило официальный запрос в местные правоохранительные органы с просьбой предоставить точные данные о задержанных гражданках РФ. Об этом со ссылкой на российскую дипмиссию 5 апреля сообщает ТАСС.
Напомним, ранее появилась информация, что полиция ОАЭ прервала съёмку для сайта для взрослых и арестовала моделей. «Арестована группа людей, которые снялись в неприличном видео, опубликованном в Интернете», — сообщила полиция эмирата на побережье Персидского залива.
Съёмки проводились на балконе одного из отелей в престижном районе Дубай Марина.
По словам российских дипломатов, по неофициальным каналам им поступила информация об ориентировочно 40 задержанных, включая восьмерых россиянок, однако эти сведения полицией пока не подтверждены. При задержании у некоторых девушек не было документов.
«Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и рассчитываем уточнить информацию в течение дня», — отметили в генконсульстве РФ.