Генконсульство в Дубае уточняет информацию о задержании россиянок, позировавших обнажёнными на балконе отеля

Генеральное консульство России в Дубае (ОАЭ) направило официальный запрос в местные правоохранительные органы с просьбой предоставить точные данные о задержанных гражданках РФ. Об этом со ссылкой на российскую дипмиссию 5 апреля сообщает ТАСС.



Напомним, ранее появилась информация, что полиция ОАЭ прервала съёмку для сайта для взрослых и арестовала моделей. «Арестована группа людей, которые снялись в неприличном видео, опубликованном в Интернете», — сообщила полиция эмирата на побережье Персидского залива.

