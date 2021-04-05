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В Кремле назвали дату оглашения послания Путина

Послание президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля

Президент РФ Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова 5 апреля сообщает РБК.

При этом Песков уточнил, что место проведения мероприятия пока не определено — прорабатываются разные варианты.

Обращение президента к верхней и нижней палатам парламента предусмотрено статьей 84 Конституции. В ходе своего выступления глава государства отчитывается об основных направлениях политики и положении дел в стране. Как правило, на мероприятии помимо депутатов Госдумы и представителей Совета Федерации присутствуют правительственные чиновники, главы субъектов и общественные деятели.

Напомним, ранее предполагалось, что послание Путина Федеральному собранию в этом году может состояться в день рождения Ленина, 22 апреля.

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Комментарии (9)

kоt-obormot
Объявит что туалетные ершики во дворце подорожали, и россиянинЫм придется собраться, сплотиться, и сгруппироваться для очередного яркого прорыва в течении ближайших 20 лет.
doorbal_
мы с достоинством пересидели дома эпидемию! Состряпали десяток своих вакцин и успешно продаём и будем продавать их и гражданам и иноземцам за бабки! Нужны ещё прорывы и надрывы! Ура!
Cashmare
ну раз 22 апреля в днюху ленина решили не проводить, то честнее было бы 20 апреля тогда
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