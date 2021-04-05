В Кремле назвали дату оглашения послания Путина

Президент РФ Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова 5 апреля сообщает РБК.
При этом Песков уточнил, что место проведения мероприятия пока не определено — прорабатываются разные варианты.
Обращение президента к верхней и нижней палатам парламента предусмотрено статьей 84 Конституции. В ходе своего выступления глава государства отчитывается об основных направлениях политики и положении дел в стране. Как правило, на мероприятии помимо депутатов Госдумы и представителей Совета Федерации присутствуют правительственные чиновники, главы субъектов и общественные деятели.
Напомним, ранее предполагалось, что послание Путина Федеральному собранию в этом году может состояться в день рождения Ленина, 22 апреля.