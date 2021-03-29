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Перед майскими и с социальными инициативами. СМИ узнали дату послания Путина

Послание президента Федеральному собранию может состояться 22 апреля

Президент России Владимир Путин и в этом году выступит с обращением к Федеральному собранию.

«Послание может состояться 22 апреля, в день рождения Ленина — эту дату в Кремле рассматривают в качестве основной», — сообщает 29 марта РБК со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания предположили, что от главы государства стоит ожидать много «социальных инициатив».

В Кремле обещали чуть позже официально назвать дату.

В конце прошлого года Дмитрий Песков заявил, что в 2021-м не планируется традиционное обращение. В феврале пресс-секретарь главы государства уточнил, что послание пройдет «с учетом протестных акций» и предстоящих парламентских выборов.

Послание президента Федеральному собранию стало уже традиционным. В нем расставляются приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на предстоящий год.

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Комментарии (7)

ash364
нет времени на раскачку!! (с)
Never_Mind
Дата послания Путина звучит двусмысленно. Такое ощущение, что это происходит каждый день и не по одному разу. Особенно этим грешат предпенсионеры, у которых спёрли 5 лет пенсий.
Mash
День профанации
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