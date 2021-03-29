Перед майскими и с социальными инициативами. СМИ узнали дату послания Путина

Президент России Владимир Путин и в этом году выступит с обращением к Федеральному собранию.



«Послание может состояться 22 апреля, в день рождения Ленина — эту дату в Кремле рассматривают в качестве основной», — сообщает 29 марта РБК со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания предположили, что от главы государства стоит ожидать много «социальных инициатив».

В Кремле обещали чуть позже официально назвать дату.

В конце прошлого года Дмитрий Песков заявил, что в 2021-м не планируется традиционное обращение. В феврале пресс-секретарь главы государства уточнил, что послание пройдет «с учетом протестных акций» и предстоящих парламентских выборов.