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В ДТП с троллейбусом на Невском пострадали люди. Удар попал на видео

После ДТП в центре Петербурга госпитализированы двое

Утренняя авария на Невском проспекте оказалась серьёзной.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 апреля около 7:35 на Невском проспекте, 35, столкнулись «КИА Рио» и троллейбус. В результате травмы получили два человека — 35-летний мужчина и 25-летняя женщина. Оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Ранее в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в троллейбусе пострадавших не было.

Фонтанка.ру

В паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что водитель «Рио» получил черепно-мозговую травму и переломы, а женщина-пассажир троллейбуса — травму глаза.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (18)

265836220
Незачет, только один рог в убранное положение встал!
SERGEY111
Я знаю дословно что сказал водитель тролля после того как тролль качнулся от удара .
Gary
Я могу ошибаться, но похоже, на торможении под троллейбус влетел. Типа как в заносе управление потерял. Но, тем не менее, что бы так "управление потерять" скорость надо иметь приличную.
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