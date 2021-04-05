Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 апреля около 7:35 на Невском проспекте, 35, столкнулись «КИА Рио» и троллейбус. В результате травмы получили два человека — 35-летний мужчина и 25-летняя женщина. Оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
Ранее в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в троллейбусе пострадавших не было.
Фонтанка.ру
В паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что водитель «Рио» получил черепно-мозговую травму и переломы, а женщина-пассажир троллейбуса — травму глаза.