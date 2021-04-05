Впечатляющая авария произошла утром 5 апреля на Невском проспекте.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 7:30 на остановке «Гостиный двор» в стоящий троллейбус въехала легковая машина. В троллейбусе пострадавших нет. ДТП движению не мешает, экстренные службы на месте. По словам фотографа «Фонтанки», удар был настолько сильным, что в «КИА» сработали подушки безопасности.
Пробки на Невском из-за ДТП не наблюдается. В целом по городу загруженность дорог, по данным «Яндекса» на 8:25, составляет 5 баллов. Это обычный показатель для данного времени суток.