FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Автомобиль сложился, протаранив троллейбус на Невском

В результате ДТП в центре Петербурга в троллейбусе никто не пострадал

На место прибыли медики Скорой помощи.

Впечатляющая авария произошла утром 5 апреля на Невском проспекте.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 7:30 на остановке «Гостиный двор» в стоящий троллейбус въехала легковая машина. В троллейбусе пострадавших нет. ДТП движению не мешает, экстренные службы на месте. По словам фотографа «Фонтанки», удар был настолько сильным, что в «КИА» сработали подушки безопасности.

ПоделитьсяПоделиться

Пробки на Невском из-за ДТП не наблюдается. В целом по городу загруженность дорог, по данным «Яндекса» на 8:25, составляет 5 баллов. Это обычный показатель для данного времени суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

hal9000
Раньше,в Великую отечественную партизаны загоняли технику под немецкий танк..немцы потом вылезали из люка в недоумении-Рашен паГтизанен..фак ю..фак ю..испортили гусеницу..фак ю..а второй немец вылезал из танка и грил-Густав..какой Фак ю..мы же немцы..больше мол не смотри американских фильмов..а лучше внимательней управляй танком..ато мол даже наш пьяный наводчик видел преграду а ты пер слепой прямо на нее
Qqq1
Не иначе, в телефоне сидел, не успел глаза поднять.
Волос
шахид таксист
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний