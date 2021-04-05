Петербурженка рассказала полиции, как её насиловали Алексей и Евгения. Возбуждено уголовное дело

Жительница Пушкинского района Петербурга, работающая нянечкой в детском саду, заявила о насилии. В полицию она обратилась перед рассветом, после рассказа женщины было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля, беседа сотрудников ГУ МВД с пострадавшей состоялась накануне. 32-летняя жительница Пушкина рассказала, что в субботу с 5 утра до 11 вечера в квартире на улице Сапёрной её изнасиловали неизвестные ей Алексей и Евгения.

На место тут же выехала следственно-оперативная группа. В результате были задержаны 47-летний мужчина и 41-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, подозреваемые помещены в ИВС.