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Петербурженка рассказала полиции, как её насиловали Алексей и Евгения. Возбуждено уголовное дело

Петербурженка заявила, что её изнасиловали мужчина и женщина

Жительница Пушкинского района Петербурга, работающая нянечкой в детском саду, заявила о насилии. В полицию она обратилась перед рассветом, после рассказа женщины было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля, беседа сотрудников ГУ МВД с пострадавшей состоялась накануне. 32-летняя жительница Пушкина рассказала, что в субботу с 5 утра до 11 вечера в квартире на улице Сапёрной её изнасиловали неизвестные ей Алексей и Евгения.

На место тут же выехала следственно-оперативная группа. В результате были задержаны 47-летний мужчина и 41-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, подозреваемые помещены в ИВС.

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Комментарии (19)

dimas062
Выпила водку - береги пилотку.... думать (знать?) надо, для чего тебя малознакомые мужики поят (уж точно не в гараже байки про жигули и рыбалку потравить).
265040381
И вообще весь подъезд неплохо было бы допросить на предмет навальнизма ;)
265040381
Да, и соседей надо было тоже забрать за недонесение о преступлении , вопли наверняка слышали .
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