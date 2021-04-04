После запрета мата в Интернете россияне стали еще больше материться в Сети

Россияне в начале этого года создали больше постов с матом, чем в прошлом году.
«Несмотря на вступившие в силу с 1 февраля 2021 года поправки, направленные в том числе против распространения мата в интернете, меньше ненормативной лексики в сетях не стало», — констатирует 4 апреля РБК со ссылкой на данные «Медиалогии».
В феврале и марте во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok появилось 20,2 миллиона постов с использованием обсценной лексики. За аналогичный период прошлого года таких сообщений было на 10% меньше.
21 декабря 2020 года депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли сразу несколько поправок в закон о работе соцсетей. В частности, они предложили уже с 1 февраля 2021 года обязать соцсети самостоятельно выявлять информацию, «выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.