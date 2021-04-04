После запрета мата в Интернете россияне стали еще больше материться в Сети

Россияне в начале этого года создали больше постов с матом, чем в прошлом году.



«Несмотря на вступившие в силу с 1 февраля 2021 года поправки, направленные в том числе против распространения мата в интернете, меньше ненормативной лексики в сетях не стало», — констатирует 4 апреля РБК со ссылкой на данные «Медиалогии».

В феврале и марте во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok появилось 20,2 миллиона постов с использованием обсценной лексики. За аналогичный период прошлого года таких сообщений было на 10% меньше.