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После запрета мата в Интернете россияне стали еще больше материться в Сети

Запрет на бранную лексику в Интернете не повлиял на поведение российских пользователей

Россияне в начале этого года создали больше постов с матом, чем в прошлом году.

«Несмотря на вступившие в силу с 1 февраля 2021 года поправки, направленные в том числе против распространения мата в интернете, меньше ненормативной лексики в сетях не стало», — констатирует 4 апреля РБК со ссылкой на данные «Медиалогии».

В феврале и марте во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok появилось 20,2 миллиона постов с использованием обсценной лексики. За аналогичный период прошлого года таких сообщений было на 10% меньше.

21 декабря 2020 года депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли сразу несколько поправок в закон о работе соцсетей. В частности, они предложили уже с 1 февраля 2021 года обязать соцсети самостоятельно выявлять информацию, «выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

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Комментарии (8)

265834519
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыре 3998

Заранее большое человеческое спaсибо....
Paul3390
Вот если скажем депутатов запретить - глядишь, и поводов для матюгов станет ощутимо меньше..
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а вы попробуйте ситуацию в стране описать приличными словами)) у меня не получается
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