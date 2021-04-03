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У метро «Беговая» автомобиль вылетел на тротуар, есть пострадавшие

Водитель проехал на красный и пробил заграждение на Савушкина

Проездом на красный свет водитель отправил себя на тротуар у станции метро «Беговая». Аварию сняла уличная камера.

Как стало известно «Фонтанке», в половину десятого вечера 3 апреля автомобилист под запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Туристской и Савушкина и подставился под боковой удар. Отделяющее пешеходов и машины заграждение сдалось под натиском инерции.

Водителям потребовалась помощь медиков. Скорая помощь получила вызов по адресу ДТП.

Днем 3 апреля на улице Декабристов вылетевший на перекресток «Рендж Ровер» столкнулся на встречной полосе с «Фордом».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

barabaschka
Как-то все чаще и чаще мне попадаются горе-водятлы, спокойно едущие на красный. Неотвратимость наказания - залог соблюдения ПДД. Нужно оборудовать максимальное количество перекрестков камерами. Проезд на красный - получи штраф, проезд в нарушение разметки - штраф, проезд по полосе для общественного транспорта - штраф. В этом случае я за цифровой гулаг. Должен быть создан портал, куда любой может скинуть запись с регистратора, после чего опять-таки нарушитель получит штраф. Только так можно поднять культуру вождения, а не бессмысленными постоянными разговорами вокруг лимита +20.
hal9000
Блин и че я кузовщиком не пошел учится..говорили мне что перспективная профессия..?!..квартиру бы на крестовском купил без всяких ипотек...))
Маэстро
И опять красненький - любимый цвет! Какие-то нетрадиционные вкусы у наших водителей проявляются всё чаще и чаще.
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