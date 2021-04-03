Проездом на красный свет водитель отправил себя на тротуар у станции метро «Беговая». Аварию сняла уличная камера.
Как стало известно «Фонтанке», в половину десятого вечера 3 апреля автомобилист под запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Туристской и Савушкина и подставился под боковой удар. Отделяющее пешеходов и машины заграждение сдалось под натиском инерции.
Водителям потребовалась помощь медиков. Скорая помощь получила вызов по адресу ДТП.
Днем 3 апреля на улице Декабристов вылетевший на перекресток «Рендж Ровер» столкнулся на встречной полосе с «Фордом».