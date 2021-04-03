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В центре Петербурга резвый Range Rover не пропустил пешехода и спровоцировал ДТП

Видео аварии на улице Декабристов 3 апреля

Водитель внедорожника не стал притормаживать перед пешеходным переходом на улице Декабристов в центре Петербурга. На встречной полосе в него врезался «Форд».

Запись с камер видеонаблюдения оказалась в распоряжении «Фонтанки». Столкновение произошло днем 3 апреля на перекрестке улиц Декабристов и Писарева. Сперва водитель внедорожника не стал пропускать женщину на переходе и на достаточно высокой скорости повернул налево. Машина оказалась на встречной полосе, где в нее въехал «Форд».

Представившаяся в соцсетях супругой водителя легкового автомобиля женщина отметила, что он не пострадал. Пара ищет очевидцев аварии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

264012651
Вот эта новость , вот это резонанс
Катастрофа.Фонтанка , неужели больше нечего вешать ???
MidNightWoodpecker
При чем здесь "не пропустил пешехода"?
Весь перекресток светофорами увешан, которые почему-то на видео обрезаны
Макс Никольский
Вообще-то пешеходиха даже к краю тротуара на видео не подошла и ни разу не замедлилась. Её он точно не должен был пропускать. Ну а об остальром расскажут знатоки перекрестка: где там "морковка" а кому "помеха справа"
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