Водитель внедорожника не стал притормаживать перед пешеходным переходом на улице Декабристов в центре Петербурга. На встречной полосе в него врезался «Форд».



Запись с камер видеонаблюдения оказалась в распоряжении «Фонтанки». Столкновение произошло днем 3 апреля на перекрестке улиц Декабристов и Писарева. Сперва водитель внедорожника не стал пропускать женщину на переходе и на достаточно высокой скорости повернул налево. Машина оказалась на встречной полосе, где в нее въехал «Форд».

