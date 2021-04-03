Борис Эйфман поставил второй балет по Мольеру

Театр балета Бориса Эйфмана 6 и 7 апреля сыграет премьеру спектакля «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» на сцене Александринского театра. Что ждет зрителей: простое восстановление балета 2001 года «Дон Жуан и Мольер» или новая постановка?



Фото: Евгений Матвеев, фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться







Борис Эйфман на протяжении 2010-х годов восстанавливает свои самые удачные старые балеты 1990-х—2000-х годов. Однако говорить о полном копировании не приходится: балетмейстер обновляет не только хореографию, но и меняет сюжетную линию. Если балет 2001 года был о том, как Мольер создает Дон Жуана как свое альтер-эго в ответ на вполне реальные измены своей супруги, то сейчас фокус внимания смещается на более общий конфликт между жизнью и сценой. Хореограф также обещает, что зрители увидят новые эффектные декорации и костюмы. При этом постановочная команда спектакля осталась прежней: известно, что за сценографию отвечает Вячеслав Окунев.



«В балете «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» мы движемся извилистыми дорогами судьбы Жана-Батиста, — подчеркивает Борис Эйфман, — от пыльных повозок, в которых колесит по Франции бродячий театр-семья, до триумфа королевской труппы Пале-Рояля и последнего появления перед публикой ее прославленного руководителя и актера. На наших глазах из-под блистательного пера выходит череда красочных образов. Плутуют, обманываются, заводят интрижки персонажи «Школы жен», «Тартюфа», других неумирающих пьес. Впрочем, где заканчивается сцена, когда весь мир — театр?»



Фото: Евгений Матвеев, фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться







Важно отметить, что сама фигура французского драматурга близка хореографу: он видит в его судьбе параллели со своей жизнью во всем, вплоть до того, что его театр балета по-прежнему живет без своей сцены: задуманный Эйфманом Дворец танца планируют достроить к концу 2022 года в парке «Тучков буян».

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Софья Козич

