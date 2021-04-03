Нет антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»? Проблема может быть в тесте

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объяснила, почему у некоторых людей нет антител после прививки.
«Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно», — сообщается 3 апреля на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что обычные тесты не видят «небольшого пула ключевых антител» после «ЭпиВакКороны». Специальные тесты «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», которые как раз могут показать результаты после препарата, сейчас поставляются во все регионы страны, где идет вакцинация «ЭпиВакКороной».
«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина против COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже в марте её начнут применять для массовой вакцинации россиян. Пока граждан прививают только «Спутником V» от Центра имени Гамалеи. Ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.
Подробнее о вакцинации второй российской вакциной читайте в материале «Фонтанки»: «Антител нет, но пошла хорошо!»