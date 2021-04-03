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Нет антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»? Проблема может быть в тесте

Роспотребнадзор: Не все тесты могут выявить антитела к COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объяснила, почему у некоторых людей нет антител после прививки.

«Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно», — сообщается 3 апреля на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что обычные тесты не видят «небольшого пула ключевых антител» после «ЭпиВакКороны». Специальные тесты «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», которые как раз могут показать результаты после препарата, сейчас поставляются во все регионы страны, где идет вакцинация «ЭпиВакКороной».

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина против COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже в марте её начнут применять для массовой вакцинации россиян. Пока граждан прививают только «Спутником V» от Центра имени Гамалеи. Ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

Подробнее о вакцинации второй российской вакциной читайте в материале «Фонтанки»: «Антител нет, но пошла хорошо!»

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Комментарии (5)

kolpankolpan
По мне так чистая лажа.Если антитела есть они будут показаны. Кто сказал что антитела разные от спутника и от короны этой. Никто. Вранье.Верить роспотребнадзору вообще нельзя ,а здесь наше здоровье пытаются на эксперимент поставить.Это как дырка от бублика тоже можно кино смотреть.Вранье наглое и бессовестное от подлой организации.
Fruit Bat
Есть установленный (ну о котором пока что договорились) титр вирус нейтрализующих антител к S белку, который считает эффективным и который умеют определять количественные коммерческие тесты.Если эти тесты не «видят» иммунный ответ от данной вакцины, значит, ответный антительный пул мал настолько, что его недостаточно для нейтрализации вируса. Или расчет на т-клеточный иммунитет, который якобы должен сформироваться? Ну тогда не надо вакцинировать переболевших, у которых хоть до нуля опустился титр антител, по той же логике. Прямо удивительная вещь: сами вакцину делают и сами же производят тесты на определение ее эффективности, называя все другие тесты непригодными. Просто смехотворно. Давайте еще гомеопаты свои тесты сделают, чтобы мерить эффективность их гомеопатии.
MidNightWoodpecker
Не ребята, с таким настроением вы слона не продадите.
Тьфу, не слона, а вакцину.
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