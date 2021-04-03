Нет антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»? Проблема может быть в тесте

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объяснила, почему у некоторых людей нет антител после прививки.



«Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно», — сообщается 3 апреля на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что обычные тесты не видят «небольшого пула ключевых антител» после «ЭпиВакКороны». Специальные тесты «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», которые как раз могут показать результаты после препарата, сейчас поставляются во все регионы страны, где идет вакцинация «ЭпиВакКороной».