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Разный Петербург: пока у одних высыхают лужи, другие показывают снег переходящий в град

В Петербурге — апрельский град

Обещанные синоптиками осадки заметили в северной части и в центре Петербурга. Местами мокрый снег замерзал до града.

Фотографиями 3 апреля делятся в соцсетях петербуржцы. В три часа дня снег — мелкий и больше напоминающий крупицы льда — разнообразил прогулку в Приморском районе. Так, присыпало метрах в двухстах от Шуваловского карьера. Град наблюдали и в Калининском районе. Ещё севернее — в Сертолово — крупинки были заметно больше.

Центр Петербурга также не избежал осадков. Мелкие, почти сразу тающие льдинки фотографировали неподалёку от станции метро «Чернышевская».

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Сейчас в Северной столице +4,4 градуса. По данным Северо-Западного гидрометцентра, к ночи похолодает до 0… — 2 градусов. В воскресенье обещают до семи градусов тепла с туманом утром и небольшим дождём днём.

Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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