Обещанные синоптиками осадки заметили в северной части и в центре Петербурга. Местами мокрый снег замерзал до града.
Фотографиями 3 апреля делятся в соцсетях петербуржцы. В три часа дня снег — мелкий и больше напоминающий крупицы льда — разнообразил прогулку в Приморском районе. Так, присыпало метрах в двухстах от Шуваловского карьера. Град наблюдали и в Калининском районе. Ещё севернее — в Сертолово — крупинки были заметно больше.
Центр Петербурга также не избежал осадков. Мелкие, почти сразу тающие льдинки фотографировали неподалёку от станции метро «Чернышевская».
Сейчас в Северной столице +4,4 градуса. По данным Северо-Западного гидрометцентра, к ночи похолодает до 0… — 2 градусов. В воскресенье обещают до семи градусов тепла с туманом утром и небольшим дождём днём.
Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»