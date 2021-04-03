В тылу уходящего циклона петербуржцам прохладно. Синоптики обещают снег

Северная столица к утру 3 апреля оказалась в тылу уходящего циклона. Он принес в город холодный воздух.

Как сообщает Гидрометцентр, температура воздуха в субботу прогреется до шести градусов тепла. Временами возможен мокрый снег с дождем. Ветер при этом будет слабым. МЧС также предупреждает о возможном тумане.

Как добавил специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, на Петербург влияет холодный циклон, в тылу которого оказался город. «Вместе с северо-западными потоками в регион будут поступать порции холодного воздуха», — отметил синоптик.