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Горбунки остались без главы. Врио на полтора месяца отправили в СИЗО

Суд арестовал врио главы администрации Горбунков Владимира Фалалеева

Подозреваемого в мошенничестве врио главы Горбунков Суд отправил в изолятор на полтора месяца. Фалалееву вменяют ущерб в 600 тысяч рублей.

Как пишет 47news, 3 апреля с мерой пресечения для врио главы определился Ломоносовский городской суд. Ходатайство следствия было удовлетворено, место в камере Фалалееву приготовлено на месяц и 15 дней.

Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Якобы администрация заключила контракт на демонтаж ветхого здания, перевела предпринимателю почти 600 тысяч рублей. Деньги сняли со счета и поделили, часть забрал врио главы. Работы в полном обьеме не выполнены.

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