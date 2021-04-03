Горбунки остались без главы. Врио на полтора месяца отправили в СИЗО

Подозреваемого в мошенничестве врио главы Горбунков Суд отправил в изолятор на полтора месяца. Фалалееву вменяют ущерб в 600 тысяч рублей.

Как пишет 47news, 3 апреля с мерой пресечения для врио главы определился Ломоносовский городской суд. Ходатайство следствия было удовлетворено, место в камере Фалалееву приготовлено на месяц и 15 дней.

Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Якобы администрация заключила контракт на демонтаж ветхого здания, перевела предпринимателю почти 600 тысяч рублей. Деньги сняли со счета и поделили, часть забрал врио главы. Работы в полном обьеме не выполнены.