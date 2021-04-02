Фото: 47news.ru / Владимир Фалалеев Поделиться Поделиться







В ночь на пятницу, 2 апреля, случилось то, вокруг чего ходили разговоры в Ломоносовском районе, и причем последний год. Врио главы администрации Горбунковского сельского поселения Владимира Фалалеева задержали по уголовному делу о мошенничестве. От новостей подобного рода, становящихся привычными, эту отличает то, что речь о старшем брате главы совета депутатов Дмитрия Фалалеева. Осенью 2019 года он во второй раз со своей командой безоговорочно взял победу. И, что самое важное, — здесь уже семь лет нет ни одного единоросса.



По данным следствия, администрация Горбунков заключила договор на демонтаж здания с индивидуальным предпринимателем «без намерения исполнения в полном объеме».

Поскольку 43-летний Владимир Фалалеев в ближайшие два дня точно не доступен, за него с обществом общается его брат. По словам Дмитрия Фалалеева, муниципалитет заключил договор с частником, 31-летним Алексеем Лифановым, на снос дома. Строение было деревянным, на четыре квартиры, находилось в деревне Верхняя Колония. Дом шёл под снос из-за расселения жильцов, получивших квартиры по программе расселения ветхого аварийного жилья.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







— Было получено несколько коммерческих предложений, было выбрано минимальное по цене, в остальных за эти же работы просили от одного миллиона и больше, — объясняет в беседе с 47news Дмитрий Фалалеев.

Впрочем, у следствия версия иная. Там считают, что «должностные лица из числа сотрудников администрации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключили договор без намерения его исполнить». Далее якобы они же внесли недостоверные сведения в указанный договор и акт приемки выполненных работ на сумму в 597 тысяч рублей.



«В результате с расчетного счёта местной администрации на счёт предпринимателя поступили денежные средства. Предприниматель снял их и часть передал исполняющему обязанности главы администрации МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, который распорядился ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С учётом того, что сумма не дотягивает до 1 миллиона рублей, дело возбуждено по третьей части статьи 159 УК РФ. Это просто крупный, а не особо крупный, как обычно в делах с чиновниками. По словам Дмитрия Фалалеева, фабула дела основана на показаниях бизнесмена. «В середине февраля у нас в администрации был целый десант из регионального ОБЭП, изымали документы в рамках оперативно-разыскных мероприятий. На следующий день оперативники приехали к одному из подрядчиков, угрозами требовали дать ложные показания на депутата Дмитрия Мальцева, другого склоняли к показаниям на меня. Тогда ничего не вышло», — говорит он.

Насчёт оппонентов Фалалеев уверен, что происходящее выгодно действующим руководителям района — главе Виктору Иванову и главе администрации Алексею Кондрашову. Для последнего наличие оппозиционной ячейки на подведомственной территории вряд ли приятно, ведь в 2014 году его карьера началась с проигрыша именно этой группе.





Подробнее о насыщенной уголовно-политической жизни Горбунков читайте в материале 47news.