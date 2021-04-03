Анонимы заставили полицейских искать десятки бомб в Петербурге. Взрыв обещали цирку, роддому, небоскрёбу и дому-невидимке

Анонимки с угрозами взрывов продолжают отрывать от работы петербургскую полицию. В пятницу проверять пришлось цирк, бизнес-центр, фитнес-клуб, заброшенное здание и искать дом, которого нет на картах.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, первое послание потревожило правоохранителей незадолго до половины девятого утра. Звонок приняли дежурные службы «112», механический голос безэмоционально продиктовал адреса, где якобы готовятся взрывы.

Дюжина сотрудников из Красносельского, Приморского, Выборгского и Московского районов обследовали фитнес-клуб на Торфяной дороге, 9, роддом №10 на Тамбасова, 21 и здание на Мориса Тореза. Ещё один адрес оказался «пустышкой» — дома №80 на Киевской улице не нашли. Как и обещанных взрывных устройств.