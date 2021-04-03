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Анонимы заставили полицейских искать десятки бомб в Петербурге. Взрыв обещали цирку, роддому, небоскрёбу и дому-невидимке

В цирке на Фонтанке искали 30 бомб

Анонимки с угрозами взрывов продолжают отрывать от работы петербургскую полицию. В пятницу проверять пришлось цирк, бизнес-центр, фитнес-клуб, заброшенное здание и искать дом, которого нет на картах.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, первое послание потревожило правоохранителей незадолго до половины девятого утра. Звонок приняли дежурные службы «112», механический голос безэмоционально продиктовал адреса, где якобы готовятся взрывы.

Дюжина сотрудников из Красносельского, Приморского, Выборгского и Московского районов обследовали фитнес-клуб на Торфяной дороге, 9, роддом №10 на Тамбасова, 21 и здание на Мориса Тореза. Ещё один адрес оказался «пустышкой» — дома №80 на Киевской улице не нашли. Как и обещанных взрывных устройств.

Немногим позже половины второго часа дня через УФСБ переслали электронное письмо, которое отправило полицейских к небоскрёбу «Лидер Тауэр» на площади Конституции. 42 этажа делового центра проверили без эвакуации.

В половине третьего часа дня после очередного письма правоохранители посетили цирк на Фонтанке. Там искали и не нашли сразу 30 упомянутых в послании бомб. Судя по электронному адресу, цирк «минировал» тот же, кто тремя днями ранее обещал поднять на воздух зоопарк.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

VF812
Мдя... и обормотки опять же утром не было...
265055770
А "не пустышки" вообще бывают?
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