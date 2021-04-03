Личности двух дрифтеров, с визгом круживших по центру Петербурга, не остались тайной для полиции. Один уже ответил по протоколам, покаялся и рискует попасть под более тяжкие обвинения.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 апреля, сотрудники правоохранительных органов не пропустили лихой заезд у Александринского театра, видеозапись которого накануне попала в СМИ и соцсети. Установлено, что один водитель «Ниссана» живёт в Курортном районе города. В ближайшее время его намерены привлечь к ответственности.
Его товарищем оказался 29-летний уроженец Сахалинской области. По данным ведомства, над своим «Ниссаном» он основательно потрудился: тюнинг затронул не только внешний вид автомобиля, но и его техническое оснащение, в том числе двигатель. Сейчас «спортивный болид» отдыхает на спецстоянке: его изъяли для проведения более детальной экспертизы.
ГУ МВД по Петербургу и ЛО
«Ко всему прочему оказалось, что гонщик вообще не имел права садиться за руль, так как его водительское удостоверение было просрочено. Помимо крупных штрафов мужчине может грозить и уголовная ответственность, если будет установлена его причастность к внесению изменений в идентификационные номера», — рассказывают в полицейском главке.
Мужчина под камеру признал, что в ночь на 2 апреля на площади Островского нарушил общественное спокойствие, и принёс извинения «дорогим петербуржцам». «Думаю, для всех любителей экстремального вождения и для меня это будет уроком», — резюмировал он.