Энергичные дрифтеры устроили заезд в исторических декорациях в ночь на 2 апреля. Рёв моторов и дым из-под колёс в центре Петербурга жители города засняли и опубликовали видеозапись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Судя по ролику, опасные манёвры двое автомобилистов исполнили перед Александринским театром. Камера очевидца запечатлела их экстремальное передвижение по полупустой площадке около учреждения культуры.
Петербургские дрифтеры регулярно мешают спать горожанам, видеозаписи с ними время от времени выкладывают в Сеть. Представители этого сообщества «прославились» в период первой волны коронавируса. За массовые сборы и пренебрежение масками их неоднократно задерживали и штрафовали в 2020 году. Ещё одна громкая история произошла прошлым летом со стритрейсером, вырисовывающим круги у Исаакиевского собора. Для него она закончилась лишением прав.