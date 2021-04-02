Энергичные дрифтеры устроили заезд в исторических декорациях в ночь на 2 апреля. Рёв моторов и дым из-под колёс в центре Петербурга жители города засняли и опубликовали видеозапись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Судя по ролику, опасные манёвры двое автомобилистов исполнили перед Александринским театром. Камера очевидца запечатлела их экстремальное передвижение по полупустой площадке около учреждения культуры.