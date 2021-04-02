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Рёв моторов в исторических декорациях. Двое дрифтеров отточили манёвры у Александринского театра

Стритрейсеры устроили заезд в центре Петербурга

Энергичные дрифтеры устроили заезд в исторических декорациях в ночь на 2 апреля. Рёв моторов и дым из-под колёс в центре Петербурга жители города засняли и опубликовали видеозапись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Судя по ролику, опасные манёвры двое автомобилистов исполнили перед Александринским театром. Камера очевидца запечатлела их экстремальное передвижение по полупустой площадке около учреждения культуры.

Петербургские дрифтеры регулярно мешают спать горожанам, видеозаписи с ними время от времени выкладывают в Сеть. Представители этого сообщества «прославились» в период первой волны коронавируса. За массовые сборы и пренебрежение масками их неоднократно задерживали и штрафовали в 2020 году. Ещё одна громкая история произошла прошлым летом со стритрейсером, вырисовывающим круги у Исаакиевского собора. Для него она закончилась лишением прав.

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Комментарии (7)

265110244
ГИБДД планомерно сокращают. На дорогах всё веселее становится.
265078381
Хочеться этих пидороффф на КамАЗе встретить в лобовую!
vic_5e4cd1938d1a8
"Рёв моторов в исторических декорациях."
Декорация - это искусственное сооружение. По-факту, эти нарушители пдд не находились среди декораций.
"Фонтанка", не надо писать "красиво", пишите правильно ...
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