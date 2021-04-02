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КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму

Тихановская попала в список террористов КГБ Белоруссии

Комитет государственной безопасности Белоруссии расширил список лиц, причастных к террористической деятельности. В перечне оказались оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко.

Тихановская, которая сейчас находится в Литве, Латушко, пребывающий в Польше, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 («Покушение на преступление») и частью 3 статьи 289 («Акт терроризма»).

«Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении участников инициативы «BYPOL» по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В. А. Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом», — говорится в сообщении КГБ 2 апреля.

Ранее лидера оппозиции объявили в розыск. Экс-кандидат в президенты является фигурантом уголовного дела о создании экстремистского формирования. СК республики намерен добиваться экстрадиции Тихановской.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после президентских выборов, на которых, по версии белорусского ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после закрытия участков в Минске и других городах начались масштабные акции протеста, которые активно продолжались всю осень. Накануне белорусская оппозиция объявила о новых митингах.

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Комментарии (9)

sektor7
Хорошие новости.
Вовремя их кгб предотвратил взрывы.
Люди могли погибнуть.
veteran78
И ВИА "Песняры " признать экстремистской , потому как "Косил Ясь..." то есть отлынивал от общественно полезной деятельности.
Mash
Такое ощущение, что вся Белорусия в принципе отстает лет на 30 от остального мира. Они как морально девственные какие-то.
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