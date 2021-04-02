КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности Белоруссии расширил список лиц, причастных к террористической деятельности. В перечне оказались оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко.

Тихановская, которая сейчас находится в Литве, Латушко, пребывающий в Польше, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 («Покушение на преступление») и частью 3 статьи 289 («Акт терроризма»).

«Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении участников инициативы «BYPOL» по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В. А. Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом», — говорится в сообщении КГБ 2 апреля.