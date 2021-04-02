Завод радиотехнического оборудования отмечает 60-летний юбилей

Фото: Пресс-служба СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться







Завод входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и работает в Северо-Западном региональном центре концерна в Санкт-Петербурге.

Ленинградский завод радиотехнического оборудования был создан 3 апреля 1961 года. Предприятие располагалось на Лермонтовском проспекте, в здании бывшего Николаевского Кавале­рийского училища, и первоначально выпускало аппаратуру радиопередающих команд для первых зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. В дальнейшем здесь создавали и модернизировали радиопередатчики команд зенитно-ракетных комплексов и бортовой аппаратуры для систем и средств ПВО и специальную высокочастотную радиоизмерительную технику для ВВС и ВМФ.

Фото: Пресс-служба СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться







Завод также участвовал в разработке, выпуске и модернизации радиотехнической аппаратуры специального назначения для систем и средств ПВО. Специалисты предприятия внесли вклад в создание серии радиотехнических приборов для ВМФ и ВВС, включая волномеры высокой и средней точности, комплексные приборы для настройки корабельной СВЧ-аппаратуры, контрольно-поверочной аппаратуры для предстартового контроля аппаратуры самолетов-ракетоносителей.

Фото: Пресс-служба СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться







Производили здесь и мирные устройства: каскад комплекса очистки и обеззараживания воды для морских судов, промышленных и социально-бытовых объектов «АКВА», аппаратура для лечения сосудистой системы и сердца без хирургического вмешательства «Феникс», измерители токов утечки «ИТУТ», электронные корректоры напряжения «ЭКН 400», медицинский аппарат «АКСОН», зарядные устройства разных типов и другие бытовые товары.

В 2002 году открытое акционерное общество ордена «Знак Почета» «Завод радиотехнического оборудования» вошло в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В середине 2000 годов концерн решил перевести все свои петербургские предприятия на одну производственную площадку.



На проспекте Обуховской обороны создали Северо-Западный региональный центр «Концерна ВКО «Алмаз-Антей». В 2011 году АО «ЗРТО» переехало из старого здания, памятника архитектуры федерального значения, в новые корпуса. Это дало новые возможности для модернизации и улучшения производства. Например, в 2015 году на территории СЗРЦ был создан не имеющий аналогов Испытательный центр, в котором проводится натурное тестирование новейших систем и комплексов ВКО РФ.

Фото: Пресс-служба СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться







Сейчас помимо уже выпускаемой техники завод осваивает производство продукции двойного назначения: высокотехнологичной аппаратуры электронной борьбы со средствами воздушного нападения, мобильных комплексов передвижных радиорелейных станций с повышенной скоростью передачи информации в цифровом формате и других технических средств. У предприятия много наград коллегии Министерства радиопромышленности СССР и Президиума ЦК профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. В 1976 году оно получило орден «Знак Почета». На заводе много внимания уделяется социальной поддержке трудящихся, условиям труда, экологической безопасности.



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