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Западные ученые придумали, чем колоть кошек от коронавируса. Но русские их опередили

Кошачья вакцина от ковида взяла базу от лошадиного вируса

Ученые из Нидерландов, а также из США и Британии создали свою первую вакцину от COVID-19 для кошек, а также других животных. Работа велась под руководством научного сотрудника нидерландской компании MSD Animal Health Мартина Лангерейса.

Как говорится в опубликованном в журнале bioRxiv отчете, препарат создали на базе венесуэльского вируса энцефаломиелита лошадей. А испытания на морских свинках и на кошках не дали побочных эффектов и способствовали уверенной выработке антител к COVID-19.

Но первая в мире вакцина против коронавируса у зверей зарегистрирована была в России. О препарате «Карнивак-Ков» от Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), сообщили еще 31 марта.

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Комментарии (1)

Nafanka
Опять уроды с нас содрали и везде растрезвонили... )))
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