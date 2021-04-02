Западные ученые придумали, чем колоть кошек от коронавируса. Но русские их опередили

Ученые из Нидерландов, а также из США и Британии создали свою первую вакцину от COVID-19 для кошек, а также других животных. Работа велась под руководством научного сотрудника нидерландской компании MSD Animal Health Мартина Лангерейса.



Как говорится в опубликованном в журнале bioRxiv отчете, препарат создали на базе венесуэльского вируса энцефаломиелита лошадей. А испытания на морских свинках и на кошках не дали побочных эффектов и способствовали уверенной выработке антител к COVID-19.

Но первая в мире вакцина против коронавируса у зверей зарегистрирована была в России. О препарате «Карнивак-Ков» от Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), сообщили еще 31 марта.