Песков рассказал о состоянии Путина после первого укола российской вакциной

Спустя 10 дней после первого укола вакциной у президента России Владимира Путина нет побочных симптомов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 апреля.
«Нет. Никаких симптомов нет», — цитирует Пескова РИА Новости.
Путин привился первым компонентом отечественной вакцины 24 марта. Какой именно препарат ввели президенту, не раскрывается. Также Владимир Путин, в отличие от других глав государств, не стал делать прививку под объективами телекамер, так как не захотел «обезьянничать».