FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
75.81р88.95р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Песков рассказал о состоянии Путина после первого укола российской вакциной

У Путина нет побочных симптомов после 10 дней прививки российской вакциной

Спустя 10 дней после первого укола вакциной у президента России Владимира Путина нет побочных симптомов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 апреля.

«Нет. Никаких симптомов нет», — цитирует Пескова РИА Новости.

Путин привился первым компонентом отечественной вакцины 24 марта. Какой именно препарат ввели президенту, не раскрывается. Также Владимир Путин, в отличие от других глав государств, не стал делать прививку под объективами телекамер, так как не захотел «обезьянничать».

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло 11 августа 2020 года. Разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора, получившая название «Эпиваккорона», прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Ковивак», созданную Центром им. М. П. Чумакова РАН.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Skazochny
а жаль...
Zuz3
Надо ему в покровскую ИК-2, «знающие» люди говорят, там «пионерский лагерь»
Otkating
- Путин точно укололся?
- Он хоть раз обманывал?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний