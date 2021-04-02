В Красносельском районе Петербурга в 2021 году отреставрируют фасады главного дома, который входит в ансамбль дачи Воронцова «Новознаменка». Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба комитета по охране памятников.



На реставрацию предусмотрено 39,9 миллиона рублей. В настоящее время конструкции балконов в аварийном состоянии; известняковый цоколь, оконные и дверные заполнения, кирпичная кладка, элементы лепного декора фасадов, ступени и площадка крыльца, а также штукатурная отделка — в неудовлетворительном.