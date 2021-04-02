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Дачу Воронцова «Новознаменка» отреставрируют в 2021 году. Она прошла историю от господского дома и тюрьмы до школы

В Петербурге отреставрируют дачу канцлера Воронцова «Новознаменка»

В Красносельском районе Петербурга в 2021 году отреставрируют фасады главного дома, который входит в ансамбль дачи Воронцова «Новознаменка». Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба комитета по охране памятников.

На реставрацию предусмотрено 39,9 миллиона рублей. В настоящее время конструкции балконов в аварийном состоянии; известняковый цоколь, оконные и дверные заполнения, кирпичная кладка, элементы лепного декора фасадов, ступени и площадка крыльца, а также штукатурная отделка — в неудовлетворительном.

Здание расположено по адресу: улица Чекистов, 13, литера В. Ансамбль — объект культурного наследия федерального значения.

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Первым архитектором проекта дачи Воронцова называют Карло Джузеппе Трезини, продолжил строительство Антонио Ринальди. Возведение здания началось в 1755 году.

Исследователи отмечают, что общее объемное решение дачи оставалось от Трезини, а по задумке Ринальди выполнено архитектурно-художественное решение фасадов, венчающей башни и двухцветного колера окраски фасадов.

В конце XIX века дача перешла в ведение города под лечебное учреждение — «для призрения хронических душевных больных». После 1917 года больницу закрыли. Позднее в ней разместили Третью сельскохозяйственную колонию, а больничные корпуса отвели для заключенных, в главном здании был клуб. В 1936 году ее преобразовали в Новознаменскую трудовую колонию для несовершеннолетних при НКВД. Главный каменный дом с участком отошел к молочно-огородному совхозу «Пролетарский труд» при Кировском заводе, в здании жили рабочие и служащие завода.

Во время Великой Отечественной войны главный дом был разрушен. Восстанавливали дачу в 1957–1961 годах, сейчас там находится Санкт-Петербургская международная школа.

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