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В России меньше девяти тысяч новых случаев коронавируса. В Петербурге заболеваемость держится на одном уровне

Заболеваемость коронавирусом в России незначительно снизилась

Менее девяти тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки. В Петербурге число новых заразившихся который день практически не меняется, следует из данных оперативного штаба от 2 апреля.

За сутки в городе зафиксировано 708 случаев заболевания COVID-19 (вчера было 710) и 29 смертей (вчера – 31). По числу заражений Петербург остаётся на втором месте. На первом Москва с 1764 случаями, на третьем Московская область с 601 случаем. В целом по стране – 8792 новых заболевших (из них 12,9% не имели клинических проявлений ковида) и 400 смертей. Полностью выздоровели за сутки 9 832 человека.

С начала эпидемии в России подтверждено 4 563 056 случаев заболевания коронавирусом и 99 633 смерти. 4 186 251 человек выздоровел.

По данным петербургского штаба, в городе за сутки на COVID-19 обследовали 22 405 человек. Обработано 13 873 вызова по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

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Комментарии (3)

Diderot
Всем отдыхать невтерпеж.
nuga
В Турции ежедневно по 40 тыс заболевших,не говоря о Европе. И власть открыла авиасообщение с этими рассадниками ковида? У нас только все начало стабилизироваться с января после двухмесячного цунами заболевания осенью завезенного отпуском,так теперь по новой-с заграницы ковидной.
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