В России меньше девяти тысяч новых случаев коронавируса. В Петербурге заболеваемость держится на одном уровне

Менее девяти тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки. В Петербурге число новых заразившихся который день практически не меняется, следует из данных оперативного штаба от 2 апреля.

За сутки в городе зафиксировано 708 случаев заболевания COVID-19 (вчера было 710) и 29 смертей (вчера – 31). По числу заражений Петербург остаётся на втором месте. На первом Москва с 1764 случаями, на третьем Московская область с 601 случаем. В целом по стране – 8792 новых заболевших (из них 12,9% не имели клинических проявлений ковида) и 400 смертей. Полностью выздоровели за сутки 9 832 человека.

