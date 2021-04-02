Мокрым снегом накрыло Москву 2 апреля. Причуды весенней погоды жители столицы снимают на камеру и выкладывают в социальных сетях.
«Москва большая — где-то весна, возможно, а где-то... где-то, как в мультике, — «падал прошлогодний снег». Видно, в Небе задержался по пути на Землю», — пишут жители столицы в социальных сетях.
«Сегодня столица останется на холодной периферии циклона. Он сохранит преимущественно облачную погоду, преимущественно в первой половине дня пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.
По данным синоптиков, за сутки в столичном регионе выпадет до 40% месячной нормы осадков.
В Петербург также возвращается зима, апрельский снег скрыл залив.