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Падал прошлогодний снег. В начале апреля в Москву вернулась зима

Москву засыпало апрельским снегом

Мокрым снегом накрыло Москву 2 апреля. Причуды весенней погоды жители столицы снимают на камеру и выкладывают в социальных сетях.

«Москва большая — где-то весна, возможно, а где-то... где-то, как в мультике, — «падал прошлогодний снег». Видно, в Небе задержался по пути на Землю», — пишут жители столицы в социальных сетях.

«Сегодня столица останется на холодной периферии циклона. Он сохранит преимущественно облачную погоду, преимущественно в первой половине дня пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

По данным синоптиков, за сутки в столичном регионе выпадет до 40% месячной нормы осадков.

В Петербург также возвращается зима, апрельский снег скрыл залив.

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Комментарии (2)

Vilsa777
Питер злорадствует.
Кто бы говорил.
И на вас придет. Хрен вам, а не лето.
муматор
это новость, что в начале апреля идёт снег???
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