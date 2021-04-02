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Апрельский снег скрыл залив: волна холодного воздуха изменила очертания Петербурга

В Петербурге пошёл снег

Прогнозы синоптиков сбылись: в отдельных районах города начался снегопад.

Пока в центре и на севере Петербурга светит солнце, слегка заметать начало побережье Финского залива в Василеостровском районе. Кадры снегопада на Морской набережной прислала в редакцию «Фонтанки» читательница Наталья.

«Фонтанка.ру»

Фото: Читательница «Фонтанки»  Наталья
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Как поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, сегодня к берегам Невы пришла новая волна холодного воздуха, которую сопровождают обширные облачные поля и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Скриншот с yandex.ru/pogoda
Скриншот с yandex.ru/pogoda
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Завтра в Петербурге тоже возможен дождь с мокрым снегом, а в воскресенье их уже не ожидается. А вот Москву сегодня замело.

Фото: Читательница «Фонтанки»  Наталья
Скриншот с yandex.ru/pogoda
Скриншот с yandex.ru/pogoda

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