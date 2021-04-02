Прогнозы синоптиков сбылись: в отдельных районах города начался снегопад.
Пока в центре и на севере Петербурга светит солнце, слегка заметать начало побережье Финского залива в Василеостровском районе. Кадры снегопада на Морской набережной прислала в редакцию «Фонтанки» читательница Наталья.
«Фонтанка.ру»
Как поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, сегодня к берегам Невы пришла новая волна холодного воздуха, которую сопровождают обширные облачные поля и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Завтра в Петербурге тоже возможен дождь с мокрым снегом, а в воскресенье их уже не ожидается. А вот Москву сегодня замело.