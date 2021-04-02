По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 апреля будет облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер слабый. Атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха ночью опускалась местами до минус 1 градуса, днём она поднимется до плюс 5–7.



Это обычная для начала апреля температура, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 6 градусов. Самое холодное 2 апреля выдалось в 1960 году, минус 19, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 13 градусов.

