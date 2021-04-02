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Петербургская погода использует широкий арсенал средств. Выходные будут разными

В Петербурге возможны и дождь с мокрым снегом, и солнце

В тылу циклона тепло и сыро.

Температура в Северной столице — в рамках нормы, а осадки небольшие.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 апреля будет облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер слабый. Атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха ночью опускалась местами до минус 1 градуса, днём она поднимется до плюс 5–7.

Это обычная для начала апреля температура, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 6 градусов. Самое холодное 2 апреля выдалось в 1960 году, минус 19, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 13 градусов.

В субботу, 3 апреля, синоптики обещают облачную погоду с небольшими осадками, а в воскресенье может выглянуть солнце, днём до плюс 8 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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