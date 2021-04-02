FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
75.81р88.95р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Машина снесла несколько метров ограждения на Энгельса, растёт пробка

На севере Петербурга водитель врезался в ограждение

ДТП с одним участником осложняет движение в Выборгском районе Петербурга утром 2 апреля.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в 5:59 на проспекте Энгельса, недалеко от пересечения с 6-м Верхним переулком, в направлении КАД легковой автомобиль врезался в ограждение.

ПоделитьсяПоделиться

«Попал в яму или заснул за рулём. Бегает по дороге, значит, жив-здоров», — пишет очевидец. Кроме того, ночью в городе температура опускалась местами до минус 1 градуса и могла образоваться гололедица.

Пробка перед местом ДТП не превышает километра. Загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 8:00, составляет 3 балла, что на 1 балл ниже обычного показателя для этого времени суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alex000
- Попал в яму или заснул за рулём
Скорее всего решил "погонять" по утру, не зная броду. На этом участке от моста до КАД найти дорогу среди ям очень сложно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний