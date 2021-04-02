Машина снесла несколько метров ограждения на Энгельса, растёт пробка

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в 5:59 на проспекте Энгельса, недалеко от пересечения с 6-м Верхним переулком, в направлении КАД легковой автомобиль врезался в ограждение.
«Попал в яму или заснул за рулём. Бегает по дороге, значит, жив-здоров», — пишет очевидец. Кроме того, ночью в городе температура опускалась местами до минус 1 градуса и могла образоваться гололедица.
Пробка перед местом ДТП не превышает километра. Загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 8:00, составляет 3 балла, что на 1 балл ниже обычного показателя для этого времени суток.