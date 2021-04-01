Светлана Лобода заявила, что заболела коронавирусом. Об этом 1 апреля певица сообщила на своей странице в Instagram.



«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших», — написала она в социальной сети.