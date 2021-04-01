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Шутки в сторону. Светлана Лобода заболела и переносит концерты

Российская певица Лобода отменяет выступления из-за заражения COVID-19

Светлана Лобода заявила, что заболела коронавирусом. Об этом 1 апреля певица сообщила на своей странице в Instagram.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших», — написала она в социальной сети.

Певица также добавила, что в связи с описанными событиями вынуждена перенести запланированные концерты.

Ранее новая инфекция уже прошлась по исполнителям отечественной эстрады. Коронавирусом переболел любимец миллионов российских женщин Стас Михайлов, народный артист Лев Лещенко и другие музыканты.

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Комментарии (5)

муматор
и к чему тут эта утка?
Флуктуация
Ну все. Апокалипсис в разгаре. Как жить-то теперь?
Савва Морозов
барвиха лакшари вилладж - в шоке
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