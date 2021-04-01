Королевский биограф назвала имя «обидчика» Меган Маркл из монаршей семьи

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) полагает, что принцесса Анна была тем самым членом королевской семьи, которого принц Гарри и Меган Маркл упомянули в скандальном интервью Опре Уинфри, говоря о расизме. Имя обидчика прозвучало в её подкасте Chatting With Lady C, выложенном на YouTube, пишет 1 апреля Lenta.ru.

По мнению королевского биографа, супруги неверно истолковали высказывания принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II. Как отмечает писательница, та всегда возражала против свадьбы принца Гарри с Меган Маркл и указывала, что избранница наследника престола не выказывает должного уважения к британским традициям в связи со своим происхождением и потому не в состоянии будет достойно соблюдать обязанности старшего члена королевской семьи. В понимании принцессы Анны брак мог нанести удар по репутации королевской семьи и отрицательно отразиться на их ребёнке.