Королевский биограф назвала имя «обидчика» Меган Маркл из монаршей семьи

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) полагает, что принцесса Анна была тем самым членом королевской семьи, которого принц Гарри и Меган Маркл упомянули в скандальном интервью Опре Уинфри, говоря о расизме. Имя обидчика прозвучало в её подкасте Chatting With Lady C, выложенном на YouTube, пишет 1 апреля Lenta.ru.
По мнению королевского биографа, супруги неверно истолковали высказывания принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II. Как отмечает писательница, та всегда возражала против свадьбы принца Гарри с Меган Маркл и указывала, что избранница наследника престола не выказывает должного уважения к британским традициям в связи со своим происхождением и потому не в состоянии будет достойно соблюдать обязанности старшего члена королевской семьи. В понимании принцессы Анны брак мог нанести удар по репутации королевской семьи и отрицательно отразиться на их ребёнке.
Кэмпбелл думает, что супруга Гарри неверно истолковала слова благородной родственницы, интерпретировав фразу о происхождении как намёк на цвет кожи. По мнению биографа, Меган Маркл и Гарри «выискивают оскорбления там, где их очевидно нет».
В начале марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Однако пара отказалась назвать имя этого человека, чтобы не нанести слишком большой урон как его репутации, так и репутации всей королевской семьи.