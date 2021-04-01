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Хорватия начала выдавать туристические визы гражданам России

Приём заявлений на оформление туристических виз от россиян возобновлён в посольстве Хорватии с 1 апреля

Посольство Хорватии в России возобновило приём заявлений на оформление туристических виз. В национальном турофисе страны отметили, что въездные документы можно оформить как в Москве, так и в региональных визовых центрах.

Как сообщает 1 апреля РИА Новости, региональные визовые центры Хорватии в работают в настоящий момент в Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и нескольких других городах РФ.

Ранее «Фонтанка» писала, что Хорватия согласилась пускать на свою территорию туристов, привитых российской вакциной «Спутник V».

Одновременно с этим, по данным АР, в два раза сократили двухнедельный карантин при въезде в страну для тех, кто уже сделал прививку от COVID-19, власти Таиланда.

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