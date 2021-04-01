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Дефицит побежден. Петербург ждет еще 44 тысячи доз «Спутника V» и зовёт всех колоться

Смольный: Вакцинация в Петербурге стала максимально доступной в 133 местах

Прививочная сеть в Петербурге расширена до 133 пунктов и 10 мобильных бригад, и они не страдают от дефицита вакцины, как было еще недавно, объявил аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. В ближайшее время ожидается поставка еще 44 тысяч комплектов доз вакцины.

«Самое надёжное средство от COVID-19 — это прививка. Сделать ее совсем не сложно. Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев — прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы привиться», — заявил 1 апреля вице-губернатор Олег Эргашев.

По данным на 1 апреля, первую дозу вакцины от коронавируса получили более 384 тысяч горожан. Полностью закончили цикл вакцинации — 284 тысячи. За сутки сделано 13 тысяч инъекций. В поликлиниках остается 62 тысячи неиспользованных доз.

Как писала «Фонтанка», в начале марта Петербург столкнулся с перебоем в завозе новых партий препарата. Все поступившие на тот момент дозы вакцины успели распределить по поликлиникам и другим точкам, и с отсутствием завоза — даже с учетом скромных плюс-минус 5 тысяч первично прививаемых на весь город в сутки — «Спутник V» в некоторых местах стал заканчиваться. А перевозка вакцины между пунктами оказалась сложной задачей.

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Комментарии (2)

264093271
Сегодня утром позвонил в поликлинику на Королева, ответили - приходите в течение часа. Пришел, заполнил четыре бумаги и укололи. Через три недели второй укол.
261236511
А где дефицит? Маму день-в-день записал в московском районе, количество номерков переваливало за 3000. Люди не идут?
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