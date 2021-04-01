Дефицит побежден. Петербург ждет еще 44 тысячи доз «Спутника V» и зовёт всех колоться

«Самое надёжное средство от COVID-19 — это прививка. Сделать ее совсем не сложно. Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев — прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы привиться», — заявил 1 апреля вице-губернатор Олег Эргашев.



По данным на 1 апреля, первую дозу вакцины от коронавируса получили более 384 тысяч горожан. Полностью закончили цикл вакцинации — 284 тысячи. За сутки сделано 13 тысяч инъекций. В поликлиниках остается 62 тысячи неиспользованных доз.