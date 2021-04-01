Дефицит побежден. Петербург ждет еще 44 тысячи доз «Спутника V» и зовёт всех колоться

«Самое надёжное средство от COVID-19 — это прививка. Сделать ее совсем не сложно. Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев — прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы привиться», — заявил 1 апреля вице-губернатор Олег Эргашев.
По данным на 1 апреля, первую дозу вакцины от коронавируса получили более 384 тысяч горожан. Полностью закончили цикл вакцинации — 284 тысячи. За сутки сделано 13 тысяч инъекций. В поликлиниках остается 62 тысячи неиспользованных доз.
Как писала «Фонтанка», в начале марта Петербург столкнулся с перебоем в завозе новых партий препарата. Все поступившие на тот момент дозы вакцины успели распределить по поликлиникам и другим точкам, и с отсутствием завоза — даже с учетом скромных плюс-минус 5 тысяч первично прививаемых на весь город в сутки — «Спутник V» в некоторых местах стал заканчиваться. А перевозка вакцины между пунктами оказалась сложной задачей.