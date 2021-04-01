Генпрокуратура попросила Верховный суд не отменять масочный режим в России

Как сообщает 1 апреля РИА Новости, по мнению представителя Генпрокуратуры, доводы административного искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с чем удовлетворению оно не подлежит.

Официальный представитель Генпрокуратуры просит Верховный суд РФ не отменять введённый из-за пандемии в стране обязательный масочный режим. Суд рассматривает коллективный иск почти полутора тысяч заявителей из разных регионов, которые потребовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. Ответчиком по иску выступает Роспотребнадзор.

Таким образом, она поддержала юриста Роспотребнадзора, указавшую на то, что данные правила изданы в рамках полномочий главного санитарного врача РФ и не нарушают прав граждан, а также назвала субъективными доказательства истцов, от которых, по её словам, услышала «лишь эмоции».



В свою очередь, представитель заявителей рассказал, что маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний, например, астмой. Также их постоянное ношение, по его мнению, негативно влияет на имеющих когнитивные нарушения и переживших хирургическое вмешательство на лице. «Глухие люди читают по губам — мы лишили их такой возможности», — отметил представитель истцов.



В целом заявители считают, что маски дают людям ложное чувство безопасности, из-за чего они могут пренебрегать другими средствами профилактики.



Ранее «Фонтанка» писала о заявлении бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, что россиянам пора уже привыкнуть носить защитные маски не только во время пандемии, но и постоянно.

