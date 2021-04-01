...«Это должно быть элементом нашей культуры». Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не снимут маски...

В России уже не получится полностью отказаться от ношения защитных масок. Они должны войти в культуру россиян, чтобы помогать бороться с инфекциями. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко, сообщает 1 апреля «Интерфакс».



«Никогда. У нас ещё каждую весну и осень приходит грипп — вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры. И что тут такого?» — заметил Онищенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда российские граждане смогут наконец отказаться от ношения масок.

