...«Это должно быть элементом нашей культуры». Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не снимут маски...

В России уже не получится полностью отказаться от ношения защитных масок. Они должны войти в культуру россиян, чтобы помогать бороться с инфекциями. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко, сообщает 1 апреля «Интерфакс».
«Никогда. У нас ещё каждую весну и осень приходит грипп — вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры. И что тут такого?» — заметил Онищенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда российские граждане смогут наконец отказаться от ношения масок.
Экс-глава Роспотребнадзора пояснил, что ежегодно на территории России начинает расти заболеваемость гриппом, причём в страну приходят разные вирусы гриппа.
«Так почему же не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней? Надо носить. Китайцы — носят. Японцы — носят. Южнокорейцы все ходят в масках. Чем они лучше нас? Они сохраняют своё здоровье», — подчеркнул он.
При этом Геннадий Онищенко также отметил, что обязательное ношение масок в связи с пандемией коронавируса будет связано с темпами вакцинации в стране, которые он считает недостаточными.