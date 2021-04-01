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«Это должно быть элементом нашей культуры». Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не снимут маски

Бывший глава Роспотребнадзора считает, что защитные маски вошли в жизнь россиян навсегда

В России уже не получится полностью отказаться от ношения защитных масок. Они должны войти в культуру россиян, чтобы помогать бороться с инфекциями. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко, сообщает 1 апреля «Интерфакс».

«Никогда. У нас ещё каждую весну и осень приходит грипп — вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры. И что тут такого?» — заметил Онищенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда российские граждане смогут наконец отказаться от ношения масок.

Экс-глава Роспотребнадзора пояснил, что ежегодно на территории России начинает расти заболеваемость гриппом, причём в страну приходят разные вирусы гриппа.

«Так почему же не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней? Надо носить. Китайцы — носят. Японцы — носят. Южнокорейцы все ходят в масках. Чем они лучше нас? Они сохраняют своё здоровье», — подчеркнул он.

При этом Геннадий Онищенко также отметил, что обязательное ношение масок в связи с пандемией коронавируса будет связано с темпами вакцинации в стране, которые он считает недостаточными.

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Комментарии (35)

old_rat
Ну носили мы с женой целый год эти маски и перчатки. Раз в неделю заезжали только в большой гипермаркет. Все равно на днях заболели непонятным видом ОРЗ, и не грипп, и не ковид. Уже выздоравливаем, но веры в защитные свойства и так не много было, а теперь совсем не будет.
nekto57
...«Это должно быть элементом нашей культуры». Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не снимут маски...
Никогда намордник не был и не будет элементом нашей культуры!!! Может у него в Киргизии это элемент,но не в России! И не екс.сан.лекарю диктовать нам условия!
Павел Михайлов
Вот уж ковид головного мозга.Пущай Онищенко сам и не снимает намордник.
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