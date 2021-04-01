Пользователи «Тинькофф Банка» жалуются на сбой в работе приложений

Пользователи «Тинькофф Банка» жалуются на работу приложения. 1 апреля у многих пользователей не открывается ни мобильная, ни десктоп-версия «Тинькофф».



По данным Downdetector, проблемы с входом в приложение возникли после 13:00. Сейчас зарегистрировано около 540 обращений.

Это не первый сбой в работе мобильного приложения «Тинькофф». «Фонтанка» и ранее сообщала о сбоях, они всегда заканчивались через несколько часов.

«С 13:40 наблюдаются проблемы со входом у небольшой части клиентов (на данный момент затронуло менее 0,2% клиентов), сейчас работаем над их устранением», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе в «Тинькофф».