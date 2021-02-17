Пользователи заметили сбои в работе мобильного приложения банка «Тинькофф» 17 февраля. Многим не удается авторизоваться в приложении.
«У "Тинькофф" не работают сервисы. Ни банк, ни инвестиции», — пишут читатели «Фонтанки».
Приложение Downdetector зафиксировало всплеск жалоб пользователей примерно с 15:00 по московскому времени. Чаще всего о проблеме сообщают в Москве, Петербурге, Казани, Волгограде и Екатеринбурге.
В «Тинькофф» ситуацию не прокомментировали. Корреспондент «Фонтанки» не смог дозвониться до специалистов банка и пресс-службы.