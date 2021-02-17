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Пользователи «Тинькофф-банка» жалуются на сбои

Пользователи заметили сбои в работе мобильного приложения банка «Тинькофф» 17 февраля. Многим не удается авторизоваться в приложении.

«У "Тинькофф" не работают сервисы. Ни банк, ни инвестиции», — пишут читатели «Фонтанки».

Приложение Downdetector зафиксировало всплеск жалоб пользователей примерно с 15:00 по московскому времени. Чаще всего о проблеме сообщают в Москве, Петербурге, Казани, Волгограде и Екатеринбурге.

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В «Тинькофф» ситуацию не прокомментировали. Корреспондент «Фонтанки» не смог дозвониться до специалистов банка и пресс-службы.

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