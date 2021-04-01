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В России зафиксировали уже десятки случаев «британского» коронавируса

ЦНИИ эпидемиологии заявил о распространении в России заграничных штаммов COVID-19

Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии констатировал циркуляцию в РФ британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

«Промежуточные итоги мониторинга SARS-CoV-2: всего поступило образцов — 9207, число образцов британского штамма — 78, южноафриканского — 5», — цитирует 1 апреля заявление Василия Акимкина РИА «Новости».

По его словам, до России пока не добралась бразильская вариация COVID-19. Британский штамм, из-за которого многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией, обнаружен уже в 130 странах. Южноафриканский коронавирус, который может быть опасен даже для переболевших, пробрался в 80 государств.

В начале этого года ВОЗ констатировала, что заболеваемость COVID-19 снижается, однако новые вариации активно распространяются. Сейчас в мире существуют сразу несколько штаммов коронавируса, например вьетнамский, британский, южноафриканский, индийский и французский.

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Комментарии (6)

hedgehog_
а еще индийского почему-то нету.
Cashmare
когда российский штамм начнем развозить по всему миру? почему россия не впереди планеты всей, чья недоработка?
265112722
Согласна, только немного у нас успокоилась пандемия, тут же открываются новые направления перелетов в ЕС. Где логика? Такое ощущение, что нам тоже нужна третья волна, везите, ребята новые штаммы(((((
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