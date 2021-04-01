В России зафиксировали уже десятки случаев «британского» коронавируса

Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии констатировал циркуляцию в РФ британского и южноафриканского штаммов коронавируса.
«Промежуточные итоги мониторинга SARS-CoV-2: всего поступило образцов — 9207, число образцов британского штамма — 78, южноафриканского — 5», — цитирует 1 апреля заявление Василия Акимкина РИА «Новости».
По его словам, до России пока не добралась бразильская вариация COVID-19. Британский штамм, из-за которого многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией, обнаружен уже в 130 странах. Южноафриканский коронавирус, который может быть опасен даже для переболевших, пробрался в 80 государств.
В начале этого года ВОЗ констатировала, что заболеваемость COVID-19 снижается, однако новые вариации активно распространяются. Сейчас в мире существуют сразу несколько штаммов коронавируса, например вьетнамский, британский, южноафриканский, индийский и французский.