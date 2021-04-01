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Пушкинский суд не признал тайной молельней комнату, найденную полицией в промзоне в Шушарах. Её хозяину решение сберегло 30 тысяч

Суд не согласился с полицией по поводу тайной молельни, найденной в ходе рейда полиции Петербурга

Суд отпустил без штрафа иностранца, задержанного в ходе рейда полиции в Петербурге, за содержание молельни.

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, накануне Пушкинский районный суд рассмотрел материалы об административном правонарушении, составленные в отношении 45-летнего Тошпулата Меликова. Полиция Петербурга в ходе рейда 30 марта определила его как хозяина молельной комнаты, незаконно открытой на территории промзоны в Шушарах. Меликову инкриминировали «нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства» (статья 5.26 часть 5 КоАП РФ).

В суде гражданин Узбекистана, который не имеет регистрации в Петербурге и трудится без договора в промзоне, рассказал, что действительно оборудовал себе на Школьной улице, 75 (территория промзоны), комнату для молитвы. Туда, по его словам, иногда приходили его единоверцы. Он туда никого не приглашал, литературу не приносил и никого в свою веру не агитировал — уверял мужчина.

Суд, изучив протокол, не нашел там сведений, как именно Меликов осуществлял миссионерскую деятельность, указаний на религиозную организацию, которую он представлял, и как он распространял вероучение. В решении судья указывает, что в его действиях отсутствует событие правонарушения, поэтому производство по делу он прекращает.

Отметим, что в случае иного решения иностранцу пришлось бы заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, также он мог быть выдворен с территории РФ.

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