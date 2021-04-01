На территории крупной промзоны в посёлке Шушары прошёл оперативно-профилактический рейд. Там на производственных площадках работают несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Они не только трудятся, но и живут прямо на промышленной территории.
Как сообщает 1 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, у иностранных граждан проверили документы. Инспекторы-кинологи с собаками осмотрели места их массового проживания. Выявлено множество нарушений миграционного законодательства, по ним составлены протоколы.
Самую необычную находку сделали в подсобном помещении одного из производственных предприятий. Там нелегально оборудована молельная комната, она действующая. По данному факту возбуждено административное расследование по статье 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Полиция устанавливает лиц, причастных к организации заведения.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
В мероприятии 30 марта участвовали несколько подразделений ГУ совместно с ОМОН Росгвардии. Они проверяли законность нахождения мигрантов в России, целью были также профилактика и пресечение различного рода правонарушений и преступлений.