FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

ОМОН и собаки пришли в промзону в Шушарах. Нашли жильцов и тайную молельню

Полиция провела рейд по мигрантам на юге Петербурга

На территории крупной промзоны в посёлке Шушары прошёл оперативно-профилактический рейд. Там на производственных площадках работают несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Они не только трудятся, но и живут прямо на промышленной территории.

Как сообщает 1 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, у иностранных граждан проверили документы. Инспекторы-кинологи с собаками осмотрели места их массового проживания. Выявлено множество нарушений миграционного законодательства, по ним составлены протоколы.

Самую необычную находку сделали в подсобном помещении одного из производственных предприятий. Там нелегально оборудована молельная комната, она действующая. По данному факту возбуждено административное расследование по статье 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Полиция устанавливает лиц, причастных к организации заведения.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

В мероприятии 30 марта участвовали несколько подразделений ГУ совместно с ОМОН Росгвардии. Они проверяли законность нахождения мигрантов в России, целью были также профилактика и пресечение различного рода правонарушений и преступлений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Mimic
"Там нелегально оборудована молельная комната"... что является "нарушением законодательства о свободе вероисповедания". Назвали бы хоть закон о запрете свободного вероисповедания, а не свободе.
doorbal_
хозяева промзоны кому-то дорогу перешли. Молельную тайную нашли! Вот это удача. Ни наркоты ни оружия...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний