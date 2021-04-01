На территории крупной промзоны в посёлке Шушары прошёл оперативно-профилактический рейд. Там на производственных площадках работают несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Они не только трудятся, но и живут прямо на промышленной территории.

Как сообщает 1 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, у иностранных граждан проверили документы. Инспекторы-кинологи с собаками осмотрели места их массового проживания. Выявлено множество нарушений миграционного законодательства, по ним составлены протоколы.