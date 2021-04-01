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В Сертолово ввели в эксплуатацию проблемный дом «Петростроя»

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвёртой очереди ЖК «Чистый ручей» во Всеволожском районе Ленобласти

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвёртой очереди ЖК «Чистый ручей» в Сертолово.

Как сообщает 1 апреля со ссылкой на областное правительство портал 47news, в новом доме 499 квартир. По документам его готовность давно уже находилась на уровне 100 %, однако сдача в эксплуатацию откладывалась.

Заключение о соответствии для четвёртого дома жилого комплекса было выдано в прошлом году. Застройщик вёл работы медленно, испытывая сложности с подготовкой документов для ввода, в связи с чем администрация региона привлекла специалистов для помощи компании. Изначально дом планировалось сдать в марте 2019 года.

В минувшую субботу дольщики «Петростроя» вышли на митинг, который был согласован со всеволожскими властями. Из-за обмана дольщиков ранее возбудили уголовное дело. Две недели назад директор и совладелец «Петростроя» Дмитрий Ипатов собрался на отдых в Занзибар, но был задержан. Ему предъявили обвинение, однако суд решил не применять к нему никаких мер.

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