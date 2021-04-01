В Сертолово ввели в эксплуатацию проблемный дом «Петростроя»

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвёртой очереди ЖК «Чистый ручей» в Сертолово.



Как сообщает 1 апреля со ссылкой на областное правительство портал 47news, в новом доме 499 квартир. По документам его готовность давно уже находилась на уровне 100 % , однако сдача в эксплуатацию откладывалась.



Заключение о соответствии для четвёртого дома жилого комплекса было выдано в прошлом году. Застройщик вёл работы медленно, испытывая сложности с подготовкой документов для ввода, в связи с чем администрация региона привлекла специалистов для помощи компании. Изначально дом планировалось сдать в марте 2019 года.

