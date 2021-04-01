Квартиры в петербургских новостройках с начала года подорожали на 7,4%, в пригородах — на 8,5%

Квартиры в строящихся домах класса масс-маркет в Петербурге подорожали на 7,4% с начала года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), к концу марта стоимость квадратного метра в городе выросла до 155,5 тысячи рублей, а в пригородной зоне рост составил 8,5% — до 102,6 тысячи за квадрат.

— Мы видим, что квадрат в пригороде преодолел отметку в 100 тысяч рублей, — пояснила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Подорожание как в городе, так и в пригородах объясняется увеличением стадии готовности ряда проектов, а также выводом на рынок новых объектов по среднерыночным ценам.