Квартиры в петербургских новостройках с начала года подорожали на 7,4%, в пригородах — на 8,5%

Квартиры в строящихся домах класса масс-маркет в Петербурге подорожали на 7,4% с начала года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), к концу марта стоимость квадратного метра в городе выросла до 155,5 тысячи рублей, а в пригородной зоне рост составил 8,5% — до 102,6 тысячи за квадрат.
— Мы видим, что квадрат в пригороде преодолел отметку в 100 тысяч рублей, — пояснила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Подорожание как в городе, так и в пригородах объясняется увеличением стадии готовности ряда проектов, а также выводом на рынок новых объектов по среднерыночным ценам.
Спрос в целом на рынке Петербурга и пригородов в первом квартале составил около 0,95 млн кв. м, что лишь незначительно ниже объема продаж в первом квартале 2020 года. При этом 75% сделок совершалось с использованием ипотеки, в том числе льготной. Эксперты напомнили, что во второй половине марта в прошлом году на рынке резко возрос интерес недвижимости как к способу инвестиций на фоне экономической неопределенности и перед началом режима самоизоляции.