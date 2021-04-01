В 47-м регионе началась весенняя просушка региональных магистралей: проезд большегрузных автомобилей ограничивается на месяц. Об этом сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.
Для контроля на дорогах установили мобильные весы, которые проверяют нагрузку на ось. Максимально допустимая — не больше пяти тонн на асфальтовых, не больше трёх — на гравийных и грунтовых дорогах. За проезд с превышением лимита юрлицам грозит штраф до 400 тысяч рублей.
Этой весной просушка будет осуществляться в два этапа: с 1 по 30 апреля закрываются дороги в Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах. С 15 апреля по 14 мая большегрузам перекроют путь на востоке Ленинградской области — в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.
Дорожный комитет Ленобласти
Ранее сообщалось, что на Дороге жизни из-за затопления пришлось организовывать реверсивное движение и откачивать воду насосами.