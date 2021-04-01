FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Ленобласти на месяц ограничат движение большегрузов по региональным магистралям

Грузовики в Ленобласти будут взвешивать из-за весенней просушки дорог

В 47-м регионе началась весенняя просушка региональных магистралей: проезд большегрузных автомобилей ограничивается на месяц. Об этом сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Для контроля на дорогах установили мобильные весы, которые проверяют нагрузку на ось. Максимально допустимая — не больше пяти тонн на асфальтовых, не больше трёх — на гравийных и грунтовых дорогах. За проезд с превышением лимита юрлицам грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
ПоделитьсяПоделиться

Этой весной просушка будет осуществляться в два этапа: с 1 по 30 апреля закрываются дороги в Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах. С 15 апреля по 14 мая большегрузам перекроют путь на востоке Ленинградской области — в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Дорожный комитет Ленобласти

Ранее сообщалось, что на Дороге жизни из-за затопления пришлось организовывать реверсивное движение и откачивать воду насосами.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Весенняя просушка региональных дорог поводится в Ленинградской области ежегодно. Она необходима для восстановления основания магистралей после зимы, когда дорожная одежда очень чувствительна к нагрузкам из-за насыщенности влагой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний