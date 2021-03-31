Участку Дороги жизни в посёлке Романовка Всеволожского района Ленобласти вернули вторую полосу движения. Накануне дорогу частично подтопило талой водой, и пришлось вводить реверсивное движение.
Как сообщили 31 марта в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, дорожники убрали воду с проезжей части. После локализации разлива бригады сначала откачали ее, а потом полностью вывели талые воды с асфальта. После этого спецтехника дополнительно вычистила покрытие от наносного грунта. После того, как дорожники управились, реверсивное движение на участке было снято.
О подтоплении стало известно вечером 30 марта. Вода из близлежащего парка залила проезжую часть Дороги жизни. На время уборки был организован объезд, а проезд транспорта по участку шоссе обеспечивался только по одной полосе в реверсивном режиме.