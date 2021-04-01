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Суд не признал хулиганом ковид-диссидента, ударившего контролёра метро Петербурга после просьбы надеть маску

В Петербурге ударивший сотрудника метро после просьбы надеть маску наказан условно

В Петербурге вынесли приговор по делу о потасовке в метрополитене, которую устроил не согласный с масочным режимом пассажир. Суд счёл, что правоохранители с обвинениями перестарались.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 апреля, Кировский райсуд признал 34-летнего Марата Мамедова виновным в нанесении побоев (статья 116 УК) контролёру станции «Нарвская». Сотрудник метрополитена получил по лицу, когда утром 14 мая отказался пускать пассажира без маски.

Мамедов вину признал и раскаялся. Он объяснил, что в тот день спешил так, что проскочил мимо первого сотрудника, который что-то говорил — по всей видимости, напоминал о том, что третий день действует «масочный режим». Миновать таким же образом контролёра у турникетов не вышло.

Работник повторил просьбу надеть маску, предложил купить её в киоске или воспользоваться хотя бы шарфом или платком, но уже оплативший проезд пассажир юркнул в сторону и попытался поднырнуть под соседний турникет.

В процессе препирательств, по словам Мамедова, его толкнули так, что он уронил очки. В суде он допустил, что толчок мог быть случайностью, но тогда ответил на него ударом. На помощь пострадавшему сотруднику метро подоспели коллеги, дебошира увели в комнату досмотра и уже там всё-таки надели ему маску. Мамедов вспомнил, что тогда не знал о новых правилах и был сильно возмущен.

В отношении него возбудили дело о побоях, а потом добавили статью об уголовном хулиганстве (213 УК). Дело забрал петербургский Следственный комитет.

«При поступлении дела в суд Мамедову вменялась также часть 2 статьи 213 УК РФ, суд исключил из обвинения ссылку на данную статью как на излишне вмененную», — уточнили в пресс-службе.

Суд учёл непогашенные судимости, то, что Мамедов является донором крови, раскаяние, состояние здоровья и назначил ему 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Отказы носить маски в общественных местах в Петербурге и позже приводили к дракам. Так, в октябре произошла потасовка в торговом центре «Академ-Парк», где охранник применил удушающий приём. Через пару дней в синяках из метро вышел пассажир, отказавшийся надеть маску на станции «Беговая».

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Комментарии (8)

Капитан Очевидность2
Могли просто выписать штраф или 10-15 суток админ. ареста, а не устраивать тут нюрнбергский трибунал.
Капитан Очевидность2
14 мая / 1 апреля

Они что там, год расследовали-судили этот толчок?

Совсем что ли по объявлению в органы понабрали?
Анна Юсупова
Имеет непогашенные судимости, но при этом (опять?) дают условный срок. Отлично просто.
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