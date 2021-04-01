Суд не признал хулиганом ковид-диссидента, ударившего контролёра метро Петербурга после просьбы надеть маску

В Петербурге вынесли приговор по делу о потасовке в метрополитене, которую устроил не согласный с масочным режимом пассажир. Суд счёл, что правоохранители с обвинениями перестарались.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 апреля, Кировский райсуд признал 34-летнего Марата Мамедова виновным в нанесении побоев (статья 116 УК) контролёру станции «Нарвская». Сотрудник метрополитена получил по лицу, когда утром 14 мая отказался пускать пассажира без маски. Мамедов вину признал и раскаялся. Он объяснил, что в тот день спешил так, что проскочил мимо первого сотрудника, который что-то говорил — по всей видимости, напоминал о том, что третий день действует «масочный режим». Миновать таким же образом контролёра у турникетов не вышло.

Работник повторил просьбу надеть маску, предложил купить её в киоске или воспользоваться хотя бы шарфом или платком, но уже оплативший проезд пассажир юркнул в сторону и попытался поднырнуть под соседний турникет. В процессе препирательств, по словам Мамедова, его толкнули так, что он уронил очки. В суде он допустил, что толчок мог быть случайностью, но тогда ответил на него ударом. На помощь пострадавшему сотруднику метро подоспели коллеги, дебошира увели в комнату досмотра и уже там всё-таки надели ему маску. Мамедов вспомнил, что тогда не знал о новых правилах и был сильно возмущен. В отношении него возбудили дело о побоях, а потом добавили статью об уголовном хулиганстве (213 УК). Дело забрал петербургский Следственный комитет. «При поступлении дела в суд Мамедову вменялась также часть 2 статьи 213 УК РФ, суд исключил из обвинения ссылку на данную статью как на излишне вмененную», — уточнили в пресс-службе. Суд учёл непогашенные судимости, то, что Мамедов является донором крови, раскаяние, состояние здоровья и назначил ему 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.