Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки».
«Рендж Ровер» двигался по Кронверкской набережной от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова на высокой скорости. Видимо, на мосту через Кронверкский проток машину немного подкинуло, и колёса потеряли сцепление с дорогой. Её понесло боком по встречной полосе, которая, к счастью, была пустая.
От падения в Кронверкский пролив «Рендж Ровер» удержал фонарь. Ударившись о него, автомобиль опрокинулся и загорелся.
Как уже сообщала «Фонтанка», ДТП произошло 1 апреля около 1:35 на Кронверкской набережной, напротив Петропавловской крепости. Водитель получил тяжёлые травмы.