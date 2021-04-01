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Неуправляемый полёт «Рендж Ровера» у Петропавловской крепости попал на видео. Машину подкинул мостик

«Рендж Ровер» в Петербурге сгорел после того, как его вынесло на встречку

Впечатляющее ночное ДТП на фоне открыточных видов Петербурга зафиксировали как минимум две камеры видеонаблюдения.

Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

«Рендж Ровер» двигался по Кронверкской набережной от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова на высокой скорости. Видимо, на мосту через Кронверкский проток машину немного подкинуло, и колёса потеряли сцепление с дорогой. Её понесло боком по встречной полосе, которая, к счастью, была пустая.

От падения в Кронверкский пролив «Рендж Ровер» удержал фонарь. Ударившись о него, автомобиль опрокинулся и загорелся.

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Как уже сообщала «Фонтанка», ДТП произошло 1 апреля около 1:35 на Кронверкской набережной, напротив Петропавловской крепости. Водитель получил тяжёлые травмы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (16)

265040341
....ещё один попал на гололёд под утро.
Маэстро
"Водитель получил тяжёлые травмы". Разве можно называть обезьяну с гранатой "водителем"? И хорошо, что люди не пострадали.
Капитан Очевидность2
"Водитель получил тяжёлые травмы."

Надеюсь несовместимые с вождением авто когда бы то ни было в будушем?
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