Серьёзное ДТП произошло 1 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области у населённого пункта Вартемяги.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в Вартемягах автобус ПАЗ совершил съезд в кювет. Тяжёлых пострадавших в результате дорожной аварии нет. Два человека получили травмы средней степени тяжести, два — лёгкой.
ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское в своём паблике «ВКонтакте» уточняет, что информация о ДТП поступила в 8:25. «ДТП с участием одного автомобиля, пострадало трое человек, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения», — отмечается в сообщении. На фотографиях службы видно опрокинувшийся автомобиль. Номера у него иностранные — то ли болгарские, то ли финские.
ГУ МЧС по Ленинградской области тоже даёт информацию об аварии в Вартемягах в 8:30. «В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями была произведена деблокировка погибших», — отмечается в сообщении.
«Это микроавтобус типа «Форд Транзит». Он шёл на обгон автобуса 433-го, его занесло и перевернулся на бок. Одному пассажиру придавило ногу. Остальные, вроде, без травм. Спасибо всем, кто остановился и поспешил на помощь людям», — пишет Мария в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».