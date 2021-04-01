Серьёзное ДТП произошло 1 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области у населённого пункта Вартемяги.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в Вартемягах автобус ПАЗ совершил съезд в кювет. Тяжёлых пострадавших в результате дорожной аварии нет. Два человека получили травмы средней степени тяжести, два — лёгкой.

ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское в своём паблике «ВКонтакте» уточняет, что информация о ДТП поступила в 8:25. «ДТП с участием одного автомобиля, пострадало трое человек, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения», — отмечается в сообщении. На фотографиях службы видно опрокинувшийся автомобиль. Номера у него иностранные — то ли болгарские, то ли финские.